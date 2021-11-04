Servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Nenehatun Mahallesi Battal Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 41 P 5907 plakalı güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsü ile, o sırada caddeye çıkmak üzere olan 41 UM 568 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan güvenlik görevlilerinden Kadir T., Nafiz U., Ayşegül Ö. ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.