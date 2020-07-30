Beyoğlu’nda içerisinde 2’si çocuk 9 kişinin bulunduğu servis minibüsüne, temizlik aracı çarptı. Hafif yaralanan çocuklar büyük panik yaşarken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu Piyalepaşa bulvarından Okmeydanı istikametine dönüş yapmak isteyen turizm şirketine ait servis minibüsüne, temizlik aracı çarptı. Turizm şirketine ait minibüste 2’si çocuk olmak üzere 8, 9 kişi bulunuyordu. Kaza nedeniyle çocuklar ve yolcular büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri çalışma başlattı. Servis minibüsü şoförü, “ Dönüş yaparken, yandan vurdu” dedi.