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Ses sistemi çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin ses sistemi çalan şüpheliler, çalıntı malzemelerle yakalandı.

Ses sistemi çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin ses sistemi çalan şüpheliler, çalıntı malzemelerle yakalandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçe Zafer Mahallesinde iki araçtan ses sistemlerinin çalınması sonucu çalışma başlatıldı. Meydana gelen hırsızlık konularıyla ilgili, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen O.K., D.N. ve B.N. isimli şahıslar yakalandı. Ele geçirilen malzemeler ise müştekilerine teslim edildi. Gözaltına alınan olayın şüphelileri hakkında soruşturma başlatıldı.

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