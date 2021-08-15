Sevgilisiyle kaçan kız ailesi ile karşılaşınca ortalık karıştı: Linç etmeye kalktılar

Sultangazi’de sevgilisiyle kaçan genç kız, aile üyeleri ile karşılaşınca erkek arkadaşı, kızın ailesi tarafından linç edilmeye kalktı. Çevrede bulunan iş merkezine sığınan genç çevredekiler tarafından korunma altına alındı. Polis aracına bindirilerek kontrol altına alınan genç, kızın ağabeyleri tarafından da saldırıya uğradı.

Olay saat 19.45 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Sultançiftliği Tramvay Durağı Mevkiinde yaşandı. İddiaya göre bir süre önce sevgilisi ile kaçan genç erkek arkadaşı ile yürüdüğü esnada ailesi ile karşılaştı. Bunun üzerine kızın ağabeyi ve ailesi şahsa saldırarak linç etmek istedi.

Yaşanan arbedeyi gören vatandaşlar ise duruma müdahale ederek erkek şahsı yakındaki bir iş merkezinin girişine aldı. Yaşanan olay üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir süre iş merkezinde tutulan genç polis ekipleri nezaretinde bölgeden uzaklaştırılarak ekip otosuna götürüldü. O esnada genç kızın ailesi erkek gence saldırmaya çalıştı. Yaşanan arbede sonunda emniyet güçleri genci ekip otosu ile kaçırarak bölgeden uzaklaştırdı.