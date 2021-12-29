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Sevgilisiyle tartışınca çatıya çıktı, oradan geçenler canlı yayın yaptı

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Başakşehir’de kız arkadaşından ayrılan bir genç, inşaat halindeki 19 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç, kız arkadaşının olay yerine getirilmesinin ardından çatıdan inmeye ikna olurken, yoldan geçen vatandaşlar, sosyal medyadan canlı yayın yaparak o anları takipçileriyle paylaştı.

Sevgilisiyle tartışınca çatıya çıktı, oradan geçenler canlı yayın yaptı
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Başakşehir’de kız arkadaşından ayrılan bir genç, inşaat halindeki 19 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç, kız arkadaşının olay yerine getirilmesinin ardından çatıdan inmeye ikna olurken, yoldan geçen vatandaşlar, sosyal medyadan canlı yayın yaparak o anları takipçileriyle paylaştı.

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Olay, dün akşam saat 18.15 sıralarında Başakşehir Saraçlar Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesindeki bir lokantada çalışan yabancı uyruklu kız ile sevgilisi arasında tartışma çıktı. Çiftin ayrılmasıyla son bulan tartışmanın ardından sakinleşemeyen genç adam, sanayi sitesindeki inşaat halindeki 19 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı, polis ekipleri genci ikna etmek için yanına çıktı. Bu sırada yoldan geçen onlarca vatandaş sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak o anları izledi. Gencin isteği üzerine olay yerine sevgilisi de getirildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından çıktığı çatıdan inen genç hastaneye kaldırıldı.

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