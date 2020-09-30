Şeyda Yılmaz’ın şüpheli ölümüyle ilgili M.A.D.’nın arkadaşını götüren taksi şoförü o geceyi anlattı

İstanbul’da bir kadının şüpheli bir şekilde ölümünün bu kez Ataşehir’de yaşandığı ortaya çıkmıştı. 8.inci kattan aşağı düştüğü iddia edilen Şeyda Yılmaz’ın bulunduğu rezidanstan bir kişinin çıkarak taksi durağına yürüyerek taksiye bindiği görüldü. Taksiye binen kişinin M.A.D.’nın arkadaşı olduğu öğrenildi. M.A.D’nın arkadaşını götüren taksi şoförü o geceyi anlattı.

Ataşehir’de Şeyda Yılmaz’ın sır ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olay yaşanmadan önce M.D.A’nın arkadaşının rezidanstan taksiye binerek ayrıldığının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Taksiye bindikten sonra evinin sokağına gelen kişinin telefon gelmesi üzerine tekrar olayın yaşandığı rezidansa geldiği öğrenildi.

M.D.A’nın arkadaşını götüren taksi şoförü Selçuk Bozdağ, “Gece saat 04.00 sıralarında arkadaş taksi lazım diyerek, Ümraniye’de Şerifali’ye gideceğini söyledi. Taksiyle Şerifali’deki evinin olduğu yere geldiğimizde bir telefon geldi. Abi acilen geri dönmemiz gerek, beraber durduğumuz bayan kendisini aşağıya atmış dedi. Tekrar rezidansın önüne geldiğimizde güvenlik görevlisinin rengi atmıştı, ne olduğunu sorduğumda bayanın yukarıdan kendisini attığını söyledi. Polis ekipleri oradaydı ve olay yerine bizi yaklaştırmadılar” diye konuştu.