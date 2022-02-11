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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı

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Küçükçekmece’de seyir halinde olan otobüsten aninden dumanlar yükseldi. Otobüsü durdurup yolcuları tahliye eden sürücü, yangın tüpüyle olaya müdahale etti.

Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
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Küçükçekmece’de seyir halinde olan otobüsten aninden dumanlar yükseldi. Otobüsü durdurup yolcuları tahliye eden sürücü, yangın tüpüyle olaya müdahale etti.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Gümrük yolunda yaşındı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu-Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında çalışan 89A numaralı İETT otobüsten dumanlar yükseldi. Dumanın fark edilmesi üzerine sürücü otobüsü kenara çekip park etti. Bunun üzerine şoför, yolcuları tahliye ederek oradan uzaklaştırdı. Şoför daha sonra arabadaki yangın tüpüyle müdahale ederek, yangını söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, yolcular gelen başka araca binip gitti.

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Otobüste maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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