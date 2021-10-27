Seyir halindeki minibüs yandı

Yalova’nın Altınova İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı.

Altınova İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde seyir halindeki minibüste yandın çıktı. Can kaybının olmadığı araç yangınında büyük hasar meydana geldi.

Altınova İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde seyir halindeki Zafer Aydemir’e ait 77ABG 507 plakalı minibüste yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler araca kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.