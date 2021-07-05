Seyrentepe’de koltuk atölyesindeki yangında çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı

Seyrentepe’de bir binanın üst katındaki koltuk döşeme atölyesinde çalışanın ütüyü kumaşın üzerinde unutup bankaya gitmesi sonucu yangın çıktı. Alev alev yanan atölyedeki çalışanlar yangın merdiveninden aşağıya inmek istedi ancak kapısı kilitli olunca merdivenlerde mahsur kaldı.
Atölyeden dumanların çıktığını gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere hem içeriden hem de merdiven yardımıyla dışarıdan müdahale etti. Dakikalarca süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken, yaşananlar kameralara yansıdı.Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.