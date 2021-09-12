Sezon başından bu yana İstanbul’da stadyumlara usulsüz girmeye kalkışan 89 kişiye adli işlem yapıldı

İstanbul’da HES kodu sorgulamasını usulsüz yöntemlerle aşarak futbol müsabakalarının yapıldığı stadyumlara başkasına ait biletle girmeye kalkışan 89 kişi yakalandı. Sezon başından bu yana yakalanan bu kişilere adli işlem uygulandığı belirtildi.

Futbol ve diğer spor müsabakalarının güvenliğinden sorumlu olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021-2022 sezonda aşısız futbol seyircilerinin maçlara girişine izin verilmeyeceği kararıyla birlikte stadyum girişlerinde illegal yöntemlerle giriş yapmak isteyenlere yönelik çalışma başlattı.

Müsabakaların oynandığı stadyum girişlerinde denetimlerini olağanüstü düzeye çıkaran polis ekiplerince, turnikelerde görevlilere gösterdiği bilet ile kimlik bilgileri uyuşmayan seyircilerin maçları izlemeye izin verilmedi.

Statlarda maç izlemek isteyen kişilerden bazılarının, iki yıldır dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınını geçirmiş olmak, aşı takviminde istenen prosedürü tamamlamış olmak veya müsabakadan önceki son 48 saat içerisinde PCR testi yaptırmış olma şartlarını taşımadığı gerekçe ile başkasına ait maç bileti ve passolig ile giriş yapmaya çalıştıkları tespit edildi.

Söz konusu kaçak giriş yapmaya kalkışan kişileri turnike kameralarındaki fotoğraflarla passolig kartı üzerindeki fotoğrafları karşılaştıran emniyet ekipleri, sezon başından bu yana il genelinde toplam 89 kişiye işlem yaptı. Stadyuma usulsüz giriş yapmak isteyenlerin yanı sıra, passolig kartlarının asıl sahiplerine de adli işlem uygulandığı öğrenildi.