Sibel Koçan’ın öldürüldüğü gasp dehşetine ilişkin adliyeye sevk edilen 7 şüpheliye tutuklama talebi

Ataşehir’de Sibel Koçan’ın ölümüyle sonuçlanan 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ataşehir’de Holding binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüş, gaspçılar Koçan’ın elindeki 3 milyon 300 lira bulunan çantayı alarak kaçmıştı.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 6’sı geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilmiş, 1 şüpheli tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli ise bugün Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüphelilere tutuklama talebi

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler B.Ş., A.V. ve Z.O., “silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma”, “bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak aracıyla öldürme” suçlarından, şüpheliler B.D., Ç.M., S.A. ve S.Ş. ise “suçluyu kayırma” suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Ne Olmuştu

Ataşehir’de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak’ta 15 Haziran saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Sibel Koçan (41) bankadan para çekerek, personelin maaşını ödemek üzere holding binasının önüne geldi. Koçan, bu sırada kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı. Elinde bulunan para dolu çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren kadın, saldırganların silahını ateşlemesi sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Sibel Koçan’a yardım etmeye çalışan Aydın M. kolundan yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, hızla olay yerinden kaçtı. Olaydan kısa bir süre sonra Sibel Koçan’ın eski eşi ve holdingin ortağı Süleyman A.’nın ise 32. Kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.