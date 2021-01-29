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Şiddetli lodos nedeniyle sal karaya oturdu.

Silivri açıklarında şiddetli lodos nedeniyle, içinde 4 personel bulunan sal karaya oturdu.

Şiddetli lodos nedeniyle sal karaya oturdu.

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Mürefte'den yola çıkarak Ambarı limanına gitmek için yola çıkan SAL ,Silivri açıklarında siddetli lodos sebebiyle demir atmak zorunda kaldı. Rüzgarın şiddetiyle demir çapaları kopan SAL sürüklenerek kıyıya yakın bir noktada karaya oturdu. SAL içinde bulunan 4 kişinin karaya çıkarılması için Jandarma sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 19:19
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