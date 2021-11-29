Şiddetli rüzgar fabrika çatısının saçlarını uçurdu

Esenyut’a şiddetli rüzgar nedeniyle bir fabrikanın çatısından uçan saç parçaları o sırada aracından inan bir adama çarptı. Saç parçalarının çarptığı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Esenyurt 3128 sokak Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan bir fabrikanın çatı katından saç parçaları uçtu. Paçalar ilk önce karşı da bulunan başka bir fabrikaya çarpıp yere düştü. O sırada aracından malzemem indiren Alladdin Çavdar’ın aracına ve kendisine çarptı. Aracından saçılan camlarında çarptığı adam yere düştü. Ağır yaralanan adam uzun süre yerden kalmadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.