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Şiddetli rüzgar nedeniyle Çamlıca Tepesi’ndeki Türk bayrağı uçtu

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İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle Çamlıca Tepesindeki dev Türk bayrağı direkten koparak uçtu. Kaybolan bayrağı bulmak için çalışmalar sürüyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Çamlıca Tepesi’ndeki Türk bayrağı uçtu
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İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle Çamlıca Tepesindeki dev Türk bayrağı direkten koparak uçtu. Kaybolan bayrağı bulmak için çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından, Lodos ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. İstanbul’un en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesinde bulunan dev Türk bayrağı, şiddetli rüzgara dayanamayarak direkten kopup uçtu. Gökyüzünde uçan bayrak Çamlıca Tepesinden uzaklaştı. Kaybolan bayrağı bulmak için çalışmalar sürüyor.

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