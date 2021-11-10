Siirt Polis Lojmanları’na 2016’da roketatarlı saldırıda bulunan PKK’lı Ferhat Şahin E. adlı terörist, ağabeyinin kimliğiyle İstanbul’da yakalanmıştı. Arnavutköy’deki polis merkezinde işlemleri tamamlanan terörist, adliyeye sevk edildi.

Siirt Polis Lojmanları’na 2016’da roketatarlı saldırıda bulunan PKK’lı Ferhat Şahin E. adlı terörist, ağabeyinin kimliğiyle İstanbul’da yakalanmıştı. Arnavutköy’deki polis merkezinde işlemleri tamamlanan terörist, adliyeye sevk edildi.

Siirt Polis Lojmanları’na 2016’da roketatarlı saldırıda bulunan PKK’lı Ferhat Şahin E. adlı terörist, ağabeyinin kimliğiyle İstanbul’da yakalanmıştı. Arnavutköy’deki polis merkezinde işlemleri tamamlanan terörist, adliyeye sevk edildi.
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Siirt Polis Lojmanları’na 2016’da roketatarlı saldırıda bulunan PKK’lı Ferhat Şahin E. adlı terörist, ağabeyinin kimliğiyle İstanbul’da yakalanmıştı. Arnavutköy’deki polis merkezinde işlemleri tamamlanan terörist, adliyeye sevk edildi.

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