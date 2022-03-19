Silah kaçakçılığı operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 24’ü adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanırken 9’u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya’da farklı adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen 5 silah üretim atölyesi, bir depo ve şahısların bulundukları yerlerde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 24 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 246 adet tabanca mermisi, bin 74 adet tabanca üst kapağı, bin 86 adet tabanca namlusu, 572 adet tabanca alt gövdesi, 245 adet namlu şapkası, 94 adet kabze, 23 adet şarjör, 226 adet horoz, 255 adet icra yayı, 100 adet tetik, 94 adet mekanizma, 94 adet namlu yatağı, 1 adet CNC makinası, 1 adet freze tezgahı, 6 adet tepe matkap, 1 adet metal ve plastik üzerine yazabilen yazıcı ve muhtelif miktarda diğer tabanca parçaları ele geçirildi. Şüphelilerden 20’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 24’ü de adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.