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Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi

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Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 24’ü adliyeye sevk edildi.

Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi
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Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 24’ü adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya’da farklı adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen 5 silah üretim atölyesi, bir depo ve şahısların bulundukları yerlerde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerden 20’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 24’ü de adliyeye sevk edildi.

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