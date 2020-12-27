Silah tüccarlarına büyük darbe

Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri silah tacirlerine büyük darbe vurarak, yaptığı iki farklı operasyonda 16 adet silah ele geçirdi. Çetenin silahları sakladığı gizli araba bölmesi ise polisleri şoke etti. Uzun uğraşlar ve kovalamacanın yaşandığı operasyonun görüntüleri kameralara yansıdı.

Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri, ilçede silah ticaretinde bulunan iki grubu izlemeye aldı. Esenyurt’ta ve çevre ilçelerde yasadışı yollarla silah ticareti yapan şahıslar tek tek belirlendi. Bir gün arayla yapılan iki farklı operasyonda toplam 16 adet silah ele geçirildi. Silah ticaretinin başında olduğu belirlenen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan silahların çoğunun ’Sig Sauer’ markalı silahlar olduğu tespit edilirken, piyasa değerlerinin yaklaşık 400 bin TL’yi bulduğu öğrenildi. Suçüstü yakalanan şahıslar ve yakalanma anları polis kamerasına yansırken, gizli bölmelere saklanan ambalajlı silahlar pes dedirtti.

Araba bagajında gizli bölmelere gizlendi

Esenyurt-Büyükçekmece karayolunda bir müşteri ile şüphelilerin buluşacağını tespit eden polis ekipleri, 22 Aralık tarihinde saat 18.00 sularında ilk operasyonu düzenledi. Müşteriyle buluşacağı esnada amca ve yeğen oldukları belirlenen şüpheliler C.A ve T.A yakalanarak gözaltına alındı. Uzun süre üst ve araç araması yapan ekipler, silahları bulamadı. Daha sonra araç bagajındaki gizli bölmeyi fark eden ekipler, 4 adet silah ele geçirdi. Şahısların iş yerlerinde yapılan aramada ise 2 adet uzun namlulu silah, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi yakalandı. Gözaltına alınan amca ile yeğen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çantayla silah ticareti

Esenyurt ilçesinde silah ticaretinde bulunduğu öğrenilen F.F isimli şüpheli ise uzun süre takibe alındı. İlçe sınırlarında izlenen şüphelinin dolu bir çantayla Eyüp ilçesine gittiği tespit edildi. Adım adım izlenilen F.F, müşteri ile buluşacağı sırada ikinci operasyonu düzenleyen polisleri fark edip kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin çantasında 7 adet 9 mm tabanca bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.F tutuklanarak cezaevine gönderildi.