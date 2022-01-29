Silahla bir şahsı bacağından vurup kayıplara karışmıştı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 4 gün önce bir şahsı ayağından vurarak yaralayan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkememce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Sırrıpaşa Mahallesi Nato Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K., bilinmeyen bir sebeple M.T. isimli şahsın bacağına silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bulunulan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanan M.T.’ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde B.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.