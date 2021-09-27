Silahla dehşet saçan eski futbolcu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Sancaktepe’de yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada Halil İbrahim Scholten’i silahla vurarak öldürdüğü, 4 kişiyi yaraladığı iddia edilen firari eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk, Sancaktepe’de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı. Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. ‘Kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, olay sırasında Almanya ülkesi trafik siciline kayıtlı BI OD 2828 plaka sayılı aracın kullanıldığı, aracın tescil kaydından malikinin O.D. olduğu fakat bu şahsın Ağustos ayı sonunda Almanya’ya gittiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında olay günü aracı sevk ve idare edenin şüpheli Sezer Öztürk olduğu, Ö.G. ve A.M. isimli şüphelilerin de aynı olayda şüpheli Sezer Öztürk ile birlikte hareket ettiği belirlendi. Olaydan sonra teslim olan şüpheli A.M.’nin, 21 Eylül 2021 tarihinde ise tutuklama istemiyle sevk edildiği Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Eski futbolcu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Firari şüpheli Sezer Öztürk hakkında İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Adresinde arama yapılan firari şüpheli Ö.G. hakkında ise tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunulacağı bilgisine ulaşıldı. Müşteki ve tanıkların ifadelerinin alındığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.