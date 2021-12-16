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Silahla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde boş bir arazide silahla vurulmuş halde vurulan bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadını boş arazide ölüme terk eden şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Silahla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde boş bir arazide silahla vurulmuş halde vurulan bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadını boş arazide ölüme terk eden şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar K.M. isimli kadının boş arazide başından vurulmuş bir şekilde hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşana sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ağır yaralı olarak ambulansa alınan kadın, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında K.M. isimli kadını K.A. isimli şahsın yaraladığını tespit etti. Yapılan teknik takibin ardından ekipler, kadını yaralayıp ölümüne sebep olan şahsı olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, şüpheli şahıs ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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