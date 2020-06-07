Silahlı kavganın büyümesini bekçiler engelledi

Daha önceden husumetli olduğu öğrenilen iki grup akşam saatlerinde ara sokakta karşı karşıya geldi. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından silah sesleri duyuldu. Sesleri duyan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ’Gece Kartalları’ olarak adlandırılan bekçiler olay yerine gelerek havaya ateş açtı. Grubun ayrılmasını sağlayan bekçiler silahla gruba ateş açan saldırganı da etkisiz hale getirdi.

İki öfkeli grup karşı karşıya geldi ortalık savaş alanına döndü

Olay, akşam saatlerinde Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi, İmza Sokak’ta meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre daha önceden husumetli olduğu iddia edilen iki grup sokak ortasında karşı karşıya geldi. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü ve silah sesleri duyuldu. Art arda silah ateşlenmesini duyan bekçiler sesin yükseldiği sokağa geldi. Öfkeli iki grubu havaya ateş açarak dağıtabilen bekçiler olay yerinde silahıyla birlikte bir kişiyi etkisiz hale getirirken sesleri duyup olay yerine ruhsatsız silahıyla geldiğini iddia eden bir kişiyi de hızlı bir şekilde olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Kavga sırasında silahla hafif şekilde yaralanan iki kişi sivil bir otomobille Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki kişinin hastanede tedavileri devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekipleri tüm delilleri topladı

Bekçilerin havaya ateş açarak dağıttığı kalabalığı kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi gözaltına aldı. Kavganın içinde olan ve bekçilerle polisleri gördükten sonra kaçtığı tespit edilen kişileri yakalamak için polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler çevredeki görgü tanıklarını tek tek dinlerken polis ekipleri iki kişinin silahla yaralandığı kavganın olduğu noktaya vatandaşları yaklaştırmadı. Olay yeri inceleme ekipleri ise otuzu aşkın boş kovanla birlikte çevredeki tüm delilleri titizlikle topladı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.