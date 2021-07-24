Şile’de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi

Boğulma vakalarını haberleştirmek üzere Şile’ye giden basın mensuplarını darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan cankurtaran görevlisi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edildiŞikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cankurtaran görevlisi A.Ç.’yi(35) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Şile Polis Merkezi Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından Şile Adliyesine sevk edildi. Diğer firari şahıs H.A.’yı ise yakalama çalışmaları sürüyor.