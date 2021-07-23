Şile’de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Şile’de yüzmek için girdikleri denizde kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “22.07.2021 günü sabah saatlerinde ilçemiz Ayazma ve Kızılcaköy plajlarında denize giren ve kayıp olan 3 vatandaşımız için görevlilerimiz tarafından devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde 23.07.2021 tarihinde sabah 07.15’de Kızılcaköy plajında denize girerek yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan A.A. isimli vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır” denildi.Açıklamada, “Halihazırda Ayazma plajından denize girerek yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan 2 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları tüm unsurlarımız tarafından kesintisiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.