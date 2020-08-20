Şile’de kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı

Şile’de hazine taşınmazları üzerine kanuna aykırı olarak inşa edilen kaçak yapılar yıkıldı.

Şile Sungurlu Mahallesi’nde hazine taşınmazları üzerinde yer alan ve kanuna aykırılığı hukuken sabit çok sayıda yapı, Şile Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Kaçak yapılar iş makineleriyle yıkılırken, zabıta ekipleri de herhangi bir aksilik yaşanmaması adına yıkım esnasında hazır bulundu. Ayrıca Şile Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde mevzuata ve kanuna aykırı olarak yapılan ve yapılacak olan inşaatlar ile ilgili tutulan tutanaklara istinaden idari para cezası düzenleneceği ve yıkım işlemlerinin devam edeceği öğrenildi.