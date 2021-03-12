Şile’de kuru yük gemisi demir attı, ekipler harekete geçti

Şile açıklarında makine arızası yaparak demir atan Türk Bayraklı kuru yük gemisi Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Gemi içerisinde bulunan 9 kişilik mürettabatın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

92 m boya sahip Türk bayraklı FORTUNE isimli kuru yük gemisi, makine arızası yaparak demir atmak zorunda kaldı. Yapılan yardım uyarısı sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. İhbar üzerine FORTUNE isimli kuru yük gemisine, kurtarma römorkörü ve 2 hızlı tahlisiye botu gönderildi. Bölgede yapılan çalışmalar neticesinde kuru yük gemisi kurtarıldı.

Öte yandan gemi içerisinde bulunan 9 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.