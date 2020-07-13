Şile’de sosyal mesafesiz halay pes dedirtti

Şile’de bir grup vatandaş yan yana gelerek sokak ortasında halay çekti. Vatandaşlar halay sırasında sosyal mesafeye uymazken bazılarının maskesiz olduğu görüldü.

Korona virüs salgını hala etkisini sürdürürken bazı vatandaşların alınan önlemlere kulak asmadığı görülüyor. Şile’de bir grup vatandaş korona virüs önlemlerini hiçe sayarak hep birlikte halay çekti. El ele tutuşarak halay çeken kişiler sosyal mesafeye uymazken kimisinin maske dahi takmadığı görüldü. Sosyal mesafesiz halay, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.