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Şile’de tapuda rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı

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Şile Tapu Müdürlüğündeki rüşvet iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk operasyonunda aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı da olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şile’de tapuda rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı
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Şile Tapu Müdürlüğündeki rüşvet iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk operasyonunda aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı da olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile Tapu Müdürlüğündeki rüşvet iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmaya yönelik ikinci dalga operasyonu için dün harekete geçti. Dün sabah birçok adrese yapılan baskınlarda 12 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin ise ‘tanık’ sıfatıyla ifadesine başvurulan operasyonda çok sayıda belge ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ileri sürüldü.

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Soruşturmaya ilişkin ilk operasyon, 2021 yılı Ekim ayında gerçekleşmiş, aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı da olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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