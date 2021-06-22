Silivri'de köpeğe cinsel istismara gözaltı!

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı. Birçok dernek ve hayvanseverin paylaştığı görüntülere dair ise HAYKURDER Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Olaya dair ön inceleme yaptıklarını ve olay yeri ve ayrıntılarına dair bilgi topladıklarını belirten HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı "Ancak biz hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyken bir anda görüntüler sosyal medyada bazı derneklerce yayıldı. Biz bunun üzerine kendilerinin müracaatçı olduğunu düşündük fakat ne yazık ki kimse bir girişimde bulunmamış ve süreç başlayamamış. Emniyet Müdürlüğünün bugün bilgi arayışında olduğunu öğrenince daha evvel yaptığımız ön çalışmaya dair verilerle polis merkezine giderek şikayetçi olduk ve süreci başlattık. Biz görüntüleri yayan derneklerce başvuru yapıldığını düşünmüştük. Başvurumuz üzerine savcılık şahsın mevcutlu olarak getirilmesi talimatını verdi. Titizlikle takip edeceğiz" dedi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı talimatı verdiği şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.