banner4556

Silivri sahili lodosa teslim oldu

banner4336

Silivri sahilinde etkili olan lodos nedeniyle bazı tekneler battı, sağlam olanlar ise sahipleri tarafından kıyıya çıkartılırken, zabıta ekipleri sahili yaya trafiğine kapattı.

Silivri sahili lodosa teslim oldu
banner3909
banner4558

Silivri sahilinde etkili olan lodos nedeniyle bazı tekneler battı, sağlam olanlar ise sahipleri tarafından kıyıya çıkartılırken, zabıta ekipleri sahili yaya trafiğine kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da gün içerisinde etkili olan lodos akşam saatlerinde de devam etti. Silivri’de akşam saatlerinde etkisini göstermeye devam eden lodos nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı, sağlam olanlar ise sahipleri tarafından kıyıya çıkartıldı. Zabıta ekipleri sahilin giriş ve çıkışlarına şerit çekerek, sahili yaya trafiğine kapattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fırtınaya denizin ortasında yakalanan feribotta...
Fırtınaya denizin ortasında yakalanan feribotta...
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4349

banner3841