Silivri sahili lodosa teslim oldu

Silivri sahilinde etkili olan lodos nedeniyle bazı tekneler battı, sağlam olanlar ise sahipleri tarafından kıyıya çıkartılırken, zabıta ekipleri sahili yaya trafiğine kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da gün içerisinde etkili olan lodos akşam saatlerinde de devam etti. Silivri’de akşam saatlerinde etkisini göstermeye devam eden lodos nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı, sağlam olanlar ise sahipleri tarafından kıyıya çıkartıldı. Zabıta ekipleri sahilin giriş ve çıkışlarına şerit çekerek, sahili yaya trafiğine kapattı.