Silivri’de akaryakıt tankeri devrildi

Silivri-Çerkezköy yolunda kontrolden çıkan yakıt tankeri devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.Kaza, saat 17.00 sıralarında Silivri-Çerkezköy bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Çerkezköy yönüne seyir halindeki A.K. idaresindeki 34 LT 3045 plakalı yakıt tankeri, karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün yaptığı manevra yapması sonucu devrildi. Tankerin içinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü A.K yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tedbir amaçlı sürücüyü hastaneye götürdü.