Silivri’de aynı fabrikada bir yangın daha

İstanbul Silivri’de kauçuk imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı.
Aynı fabrikada dün sabah da yangın çıkmış, yangın itfaiyenin 2.5 saatlik çalışması sonucu kontrol altında alınmıştı.Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021, 16:53
İstanbul Silivri’de kauçuk imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı.
İstanbul Silivri’de kauçuk imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı.
Aynı fabrikada dün sabah da yangın çıkmış, yangın itfaiyenin 2.5 saatlik çalışması sonucu kontrol altında alınmıştı.Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021, 16:53