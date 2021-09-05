Silivri’de aynı fabrikada bir yangın daha

İstanbul Silivri’de kauçuk imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı.

Silivri Fevzipaşa Mahallesi’nde 10 bin metrekarelik kauçuk imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Aynı fabrikada dün sabah da yangın çıkmış, yangın itfaiyenin 2.5 saatlik çalışması sonucu kontrol altında alınmıştı.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021, 16:53