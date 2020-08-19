Silivri’nin Gümüşyaka Mahallesi’nde İçişleri Bakanlığı talimatıyla ilçe kaymakamlığı korona virüs kapsamında denetim gerçekleştirdi. "Sağlık için, hepimiz için" isimli denetime, Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Fatih Kalkan, zabıta ve jandarma ekipleri katıldı. Pazarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.
Silivri’de kapalı pazar alanında korona virüs denetimi yapıldı
SİLİVRİ KAPALI PAZAR ALANINDA KORONA VİRÜS KAPSAMINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PAZARDA HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUMLA KARŞILAŞILMADI.
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