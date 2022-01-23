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Silivri’de karda yürüyen yaşlı adam düşerek yaralandı

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Silivri’de karla kaplı yolda yürümeye çalışan 75 yaşında adam kayarak düştü. Başından yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredeki esnaf koştu.

Silivri’de karda yürüyen yaşlı adam düşerek yaralandı
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Silivri’de karla kaplı yolda yürümeye çalışan 75 yaşında adam kayarak düştü. Başından yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredeki esnaf koştu.

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İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Silivri Liman Caddesi’nde 75 yaşındaki Ramuş Neyiş, karla kaplı yolda yürümeye çalışırken kayarak düştü. Yaşlı adamı gören çevredeki esnaf yardımına koştu. Şahsın başını örten vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Başından yaralan adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022, 12:38
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