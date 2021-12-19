Silivri’de kaza sonrası araç sürücüleri birbirine girdi

Silivri’de maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler birbirine girdi. Kadın sürücünün karıştığı kaza ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi Sanatkârlar Caddesi üzerinde yaşandı. Caddede iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü ile kazaya karışan diğer aracın sürücüsü birbirinin üzerine yürüdü. Kaza anı ve sonrasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021, 14:28