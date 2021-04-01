Silivri’de müzikli ve alkollü mekana baskın: 13 şahsa 11 bin 700 lira ceza

Silivri’de polis ekipleri, korona virüs kısıtlamalarını ihlal ederek alkollü ve müzikli şekilde müşteri kabul eden bir iş yerine baskın düzenledi. Polis ekipleri mekanda bulunan 13 kişiye toplamda 11 bin 700 lira para cezası kesti.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince korona virüs tedbirleri ile ilçe genlinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yapılan kontrolde içeride 13 şahsın olduğunu, müzik yayını ve alkol servisi yapıldığını ve içerisinin yoğun sigara dumanı altında olduğunu belirledi. Polis ekipleri iş yerindeki şahısların sosyal mesafe kurallarına riayet etmediklerini de belirledi.

Polis, iş yerinde bulunan 13 şahsa 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten toplam 11 bin 700 lira idari para cezası uyguladı. Polis ekipleri vergi levhası ve çalıştırma belgesi bulunan ancak tütün ve alkol ruhsatı bulunmayan iş yerinin faaliyetlerine son verdi.