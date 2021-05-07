Silivri’de otomotiv yedek parça fabrikasında korkutan yangın

Silivri Kınalı mevkiinde bulunan bir otomotiv yedek parça fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, ekiplerin çalışmaları drone ile görüntülendi.Yangın, saat 18.00 sıralarında Silivri Kınalı Mevkiinde bulunan bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kınalı mevkiinde faaliyet gösteren otomotiv yedek parça fabrikasının vernik deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanları ilk müdahaleyi yapsa da söndürmede başarılı olamadı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerin Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri’den olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırırken, park halindeki araçları yoldan kaldırdı. Yangın mahalline ulaşan ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.