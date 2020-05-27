Olay, sabah 08.00 sıralarında Silivri Mimarsinan mahallesi Bağkent Sitesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde spor yapan site sakinlerinin kıyıya yakın bir noktada hareketsiz bir şahsın olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa hemen müdahale etti. Yapılan araştırmada şahsın Hıdır Ceylan olduğu öğrenildi. Ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, yaşlı adamın cenazesi nöbetçi savcının incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.
Silivri’de sahilde erkek cesedi bulundu
SİLİVRİ’DE SAHİLDE HAREKETSİZ YATAN BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU. YAŞLI ADAMIN YAKINLARI OLAY YERİNDE SİNİR KRİZLERİ GEÇİRİRKEN, YAŞLI ADAMIN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI.
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