Silivri’de sünger fabrikası alevlere teslim oldu

Silivri’de bir sünger fabrikasında çıkan yangın nedeniyle oluşan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
SİLİVRİ’DE SÜNGER FABRİKASI ALEVLERE TESLİM OLDU
Silivri’de bir sünger fabrikasında çıkan yangın nedeniyle oluşan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.