Silivri’de tehlikeli yolculuk kamerada

Silivri’de, D100 Karayolu’nda seyir halindeki sürücü, aracın arka camına oturarak sarkan iki genç kıza aldırmadan dakikalarca yoluna devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.D100 karayolu Silivri girişinde seyir halindeki bir aracın arka camına oturan iki genç kız trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücü ise onlara aldırmadan yoluna devam etti. Genç kızlar, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarken, olası bir kazaya davetiye çıkaran yolculuk cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.