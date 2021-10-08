Sindirim sistemlerinde 2 kilonun üzerinde eroin bulunan kuryeler havalimanında yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda yakalanan 2 yolcunun sindirim sisteminden 244 kapsül halinde 2 kilonun üzerinde eroin çıktı. Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen 2 şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalanırken, operasyonun devamında olayla bağlantılı bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 30 Eylül’de, risk analizi çalışmalarıyla İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde hareketlerinden şüphelendikleri iki kişiyi takibe aldı. Narkotik Polisi tarafından takibe alınan şüpheli 2 yolcu durduruldu.

Takipteki şüpheliler, polis tarafından diğer yolculardan ayırıldı

İstanbul’a doğu illerinden geldikleri belirlenen R.Y. ve H.F. iki şüpheli diğer yolculardan ayırılarak detaylı kontrol noktasına alındı. Yolcuların bagajlarında ve üstlerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Kontrollere devam eden ekipler, yolcuların karın bölgesinde olağandışı bir sertlik saptadı. Bunun üzerine H.F. ile R.Y., havalimanlarında kullanılan ‘yutucu tespit cihazı’ ile kontrol edildi. Ardından röntgenleri çekilen yolcuların uyuşturucu kuryesi oldukları ve içlerinde uyuşturucu olan daralı ağırlığı 2 kilo 14 gramı bulan 244 adet kapsülü yuttukları ortaya çıktı. Tıbbi yöntemlerle çıkarılan uyuşturucu kapsüllerine el konulurken, R.Y. ve H.F. adlı 2 uyuşturucu kuryesi gözaltına alındı.

3 şüpheli de tutuklandı

Şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Narkotik Polisi, zanlıların çevresinde geriden hareket eden bir şüpheliyi daha takibe aldı. Bunun üzerine havalimanındaki operasyon genişletilerek uyuşturucu kapsülleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen E.B. adlı bir kişi daha gözaltına alındı.

Havalimanındaki operasyon kapsamında yakalanan R.Y., H.F. ve E.B. isimli 3 zanlı, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Ekim’de adliyeye sevk edildi. Zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.