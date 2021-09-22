Şirinler ve Sarallar çetesi davasında örgüt lideri Ümit Saral’a ceza yağdı

Şirinler ve Sarallar çetesinin arasında uyuşturucu gelirinin paylaşımında çıkan tartışma ve ardından farklı zamanlarda gerçekleştirilen saldırılarda 7 kişinin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, örgüt lideri Ümit Saral’ın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ve 75 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Şirinler ve Sarallar çetesinin arasında uyuşturucu gelirinin paylaşımında çıkan tartışma ve ardından farklı zamanlarda gerçekleştirilen saldırılarda 7 kişinin ölümüne ilişkin 8’i tutuklu 28 sanıklı davada karar açıklandı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bazı tutuklu sanıklar SEGBİS ile bağlanırken, diğerleri duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da katıldı.

"Savunma hakkım kısıtlanıyor”

Duruşmada savunması sorulan Ümit Saral, mahkemenin savunma hakkını kısıtladığını iddia ederek, “Benim diğer sanıklar ile hiçbir irtibatım yoktur. Avukatım ile cezaevi görüşmelerim kayıt altında tutuluyor. Orada yanlış bir şey söylesem aleyhime kullanılır. Rahat görüşme yapamıyorum. Savunma hakkım kısıtlanıyor” dedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Sanıkların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Fenerbahçe Tribün Lideri Mehmet Altunkaynak’ın öldürülmesi dosyasının bu mahkeme dosyasıyla birleştirildiğini ancak dosyadaki delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması nedeniyle bu dosyanın dava dosyasından ayrılmasına karar verdi.

Örgüt liderine ceza yağdı

Mahkeme heyeti Ümit Saral’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, 2 kez ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak öldürme’, 12 kez ‘kasten yaralama’ ve ‘hırsızlık’, 2 kez ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirme’, ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüse azmettirme’, ‘suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet’ suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ve 75 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, 10 sanığı ‘örgüt üyeliği’ suçundan 2’şer yıl 6’şar ay hapse mahkum ederken, 7 sanığın ise ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 10 ay ayrı ayrı hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kararda Güngören Yürüyüş Yolu’nda 2 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili 3 sanığın 2’şer kez müebbet hapis ve ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan ayrı ayrı toplam 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Sanıklar Ümit Saral, Ferhat Solmaz, Serhat Pozkurlu, Korhan Fidan, Murat Aslan, Umut Yuva, Adem Kırmacı ve suça sürüklenen çocuk (SSÇ) S.U.’nun hüküm ile birlikte tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümit Saral’ın lideri olduğu suç örgütünün eski gücünü tekrar kazanmak için Mehmet Şirin ile anlaşarak kendi gücüne dahil ettiği belirtilmişti. İddianamede Saral ile Şirin’in uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı da belirtilerek, aralarında gelir paylaşımı konusunda anlaşmazlık çıktığı aktarılmıştı. Yaşananlar nedeniyle 7 kişinin farklı zamanlarda ve yerlerde öldürüldüğü kaydedilmişti. Ümit Saral hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ‘7 kez tasarlayarak öldürmek’, ‘öldürmeye teşebbüs’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘kasten yaralama’, ‘nitelikli hırsızlık’ suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 74 yıldan 147 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede diğer sanıklar hakkında ise çeşitli suçlardan değişik oranlarda hapis cezası talep edilmişti.