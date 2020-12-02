Şişli Belediye Başkan Yardımcısı örgüt üyeliğinden tutuklandı

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, çıkarıldığı hakimlikçe ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adliyede, savcılığa çıkarılan şüphelilerden Yavuz’un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.