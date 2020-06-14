Şişli Feriköy’de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı. Pompalı tüfekle açılan ateşte ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
FERİKÖY'DE SOKAKTA SÜRAT YAPAN İKİ MOTOSİKLETLİ, KENDİLERİNE TEPKİ GÖSTEREN MAHALLELİYE ATEŞ AÇTI.
Şişli Feriköy’de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı. Pompalı tüfekle açılan ateşte ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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