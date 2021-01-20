Şişli Kurtuluş’ta Kınalı Keklik Sokak’ta inşaat çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı sokakta bulunan doğalgaz kutusu üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tedbiren çevredeki binaları tahliye etti. Mahalleye gaz akış
Şişli Kurtuluş’ta Kınalı Keklik Sokak’ta inşaat çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı sokakta bulunan doğalgaz kutusu üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tedbiren çevredeki binaları tahliye etti. Mahalleye gaz akışı kesilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.
YORUM EKLE