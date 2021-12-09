Şişli polisi direksiyon altında uyuşturucu buldu: O anlar kamerada

Şişli’de polis ekipleri durdurdukları şüpheli aracın sürücüsünün kimliğini kontrol ettikleri esnada yoğun bir şekilde uyuşturucu kokusu aldı. Araç içerisinde arama yapan polis ekipleri direksiyon altına gizlenmiş kuruyemiş ambalajı içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Dolapdere Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği 34 ECP 948 plakalı aracı durdurdu. Araç sürücüsü E.A. gayet sakin bir şekilde polis ekiplerine ehliyet ve ruhsatı verdi. Kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, araçtan gelen koku üzerine şüphelenerek sürücüyü aşağıya indirip arama yaptı.

Araçtan koku aldılar, direksiyon altında uyuşturucu yakaladılar

Araçtan gelen kokudan şüphelenen polis ekipleri sürücü E.A.’yı ve yanında bulunan arkadaşı E.İ.’yi araçtan indirerek üzerlerinde arama yaptı. Araç içerinde detaylı arama yapan polis ekipleri direksiyonun kilit kısmını açınca, gizlenmiş poşet olduğunu fark ederek dışarıya çıkarttı. Polis ekipleri poşet içerisinde 14 parça toplam 26.93 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Polis ekipleri sürücü E.A.’yı ve E.İ.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyette götürülen E.i. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların tamamlanmasının ardından sürücü E.A. adliyeye sevk edildi. E.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.