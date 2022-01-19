banner4556

Şişli’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu

banner4336

Şişli’de marangoz atölyesinde ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangında 5 katlı bina alevlere teslim oldu. Paniğe kapılan bir kadın ise apartmanın 2’nci katından aşağı atladı.

Şişli’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu
banner4581

Şişli’de marangoz atölyesinde ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangında 5 katlı bina alevlere teslim oldu. Paniğe kapılan bir kadın ise apartmanın 2’nci katından aşağı atladı.

banner4575

Olay, saat 12.00 sularında Şişli Okçular Yolu Sokak’ta meydana geldi. Vatandaşlar 5 katlı binanın en alt katında bulunan marangoz atölyesinde ısınmak için soba yakmak istedi. Sobadan yükselen alevler bütün binayı sardı. Bina içerisinde yoğun duman oluşurken, yangın elektrik kablolarına da sıçradı. Bina sakinleri dumanı fark edince kendilerini dışarı attı. Bu sırada paniğe kapılan Sena Doğru, binanın 2’nci katından aşağıya atlaması sonucu hafif yaralandı. Doğru, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde ise yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Azerbaycan’da acı ve gururun yaşandığı tarih:...
Azerbaycan’da acı ve gururun yaşandığı tarih:...
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349