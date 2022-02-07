- Şişli’de ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şişli’de yol kontrol noktasında bir şüphelinin ayakkabısı içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şişli İnönü Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde polis ekiplerinin denetimleri sırasında O.T. isimli şahısın üzerinde yapılan kontrolde ayakkabıya zulalanmış halde 2.9 gram bonzai ele geçirildi. Öte yandan Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılan kontrollerde O.K. isimli şahsın üzerinden bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilirken, çalışmaların devamında şahsın uyuşturucu maddeyi Esenyurt’ta bir şahıstan aldığı belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen B.B. isimli kadın şahıs ve beraberindeki Z.K. isimli kadın şahıs ve A.Y. isimli erkek şahıs ekipler tarafından Esenyurt’ta yakalandı. Şahların adresinde yapılan aramalarda, 65 gram bonzai, 14.6 gram eroin, 61 gram metamfetamin, 16 gram kokain, 0.7 gram esrar, 14.9 gram sıvı uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 5 adet cep telefonu ve bin 245 TL Para ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan, O.T. ve O.K. tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, B.B., Z.K. ve A.Y. isimli şahıslar ise işlemlerinin tamamlanmasıyla uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

(Sİ-