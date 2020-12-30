Şişli’de bıçaklı bir tıp merkezinde bıçaklı saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarılırken saldırgan gözaltına alındı. Olay yerinde özel harekat ve polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Şişli’de bıçaklı bir tıp merkezinde bıçaklı saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarılırken saldırgan gözaltına alındı. Olay yerinde özel harekat ve polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Şişli’de bıçaklı bir tıp merkezinde bıçaklı saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarılırken saldırgan gözaltına alındı. Olay yerinde özel harekat ve polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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