Şişli’de bıçaklı saldırgan dehşeti

Şişli’de özel bir cerrahi tıp merkezine gelen bıçaklı saldırgan, içerideki bir hemşireyi rehin aldı. Özel harekat polislerinin de sevk edildiği olayda, saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bıçakla belinden yaralanan hemşire ise, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırganın hemşirenin ablasıyla önceden husumeti bulunduğu ve intikam almak için kardeşini rehin aldığı öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki özel bir cerrahi tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. bıçakla tıp merkezine girdi. Şahıs burada çalışan hemşire Hayrünnisa C’nin yanına giderek belinden çıkarttığı bıçakla rehin aldı. Hemşirenin çığlıkları üzerine dışarıya koşan çalışanlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra saldırganı ikna etme çalışmalarına başladı. Çalışmalar sürdüğü esnada olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri de cadde ve sokak başlarına konuşlandı.

Saldırgan gözaltında, hemşirenin hayati tehlikesi yok

Çalışmalar sürdüğü esnada saldırganın bir anlık boşluğundan yararlanan Şişli polisi, Ramazan K’yı etkisiz hale getirdi. O esnada bıçakla belinden yaralanan hemşire Hayrünnisa C. ise saldırganın elinden kurtarılarak acil müdahale odasına alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan hemşire ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemşirenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ablasıyla husumet yaşadığı için kardeşini rehin almış

Öte yandan, Şişli polisi tarafından gözaltına alınan saldırgan Ramazan K. ise hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şahsın ilk ifadesinde rehin aldığı hemşirenin ablasıyla önceden husumeti olduğu ve intikam almak için kardeşi olan hemşireyi rehin aldığı bilgisine ulaşıldı. Saldırganın burada ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.